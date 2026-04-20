Fotokapandan kaçamadılar: Karaca, kurt ve porsukları saniye saniye yakaladı

Tekirdağ Ganos Dağı’nda kurulan fotokapanlar karaca, kurt ve porsukların doğal yaşamını saniye saniye kaydetti. Bölgedeki biyolojik zenginlik ve yaban hayatı bu görüntülerle bir kez daha kanıtlandı.

Tekirdağ sınırları içerisinde yer alan Ganos Dağı bölgesinde yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla önemli bir çalışma yürütüldü. Hayvanseverler tarafından ormanlık alanın derinliklerine yerleştirilen fotokapanlar bölgenin biyolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

YABAN HAYATI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Doğal yaşam alanlarında insan müdahalesinden uzak bir şekilde varlıklarını sürdüren yaban hayvanları yerleştirilen bu teknolojik cihazlar sayesinde saniye saniye görüntülendi. Yapılan çalışma Ganos Dağları’nın ekosistemi hakkında değerli veriler sağlarken yaban hayatının çeşitliliği dikkat çekti.

GANOS DAĞI’NIN ASIL SAHİPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kurulan takip sistemine yansıyan karelerde doğanın hassas dengesini oluşturan birçok farklı tür bir arada görüldü. Karacaların orman içerisinde sergilediği sakin hareketler ve güvenle ilerledikleri anlar kayıt altına alındı. Bölgenin doğal koruyucuları olarak bilinen kurtların ise Ganos Dağı üzerindeki hakimiyetlerini korudukları saptandı. Fotokapanlar sayesinde elde edilen bu veriler bölgedeki avcı ve otobur popülasyonu arasındaki dengenin sürdüğünü kanıtladı.

GECE MESAİSİNDEKİ PORSUKLAR KAMERALARA YANSIDI

Ormanın karanlık çöktükten sonraki hareketliliği de yine bu sistemler üzerinden takip edildi. Gece saatlerinde aktif olan porsukların beslenme ve yuva alanları arasındaki hareketliliği kameralar tarafından anlık olarak kaydedildi.

Biyolojik çeşitliliğin tespiti açısından büyük önem taşıyan bu görüntüler Tekirdağ ormanlarının korunmasının ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Ganos Dağı’ndaki bu doğal mirasın korunması adına yürütülen gözlem faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

