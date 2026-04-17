Çobanları hamama götürüp 5 milyonluk hayvanları çaldılar!
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşanan olayda, bölgeye gelen 3 kişi büyükbaş hayvan ahırlarında çalışan çobanları Ankara’ya hamama götürdü. Bu sırada diğer 3 kişi ise kamyonlarla ahırlara gelerek 36 büyükbaş hayvanı çalıp kaçtı.
Çobanların durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Dedektif Timleri ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, kamyonlarla götürülen hayvanların Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde satıldığı belirlendi.
4'Ü TUTUKLANDI
Jandarma ekiplerinin Eskişehir ve Afyonkarahisar’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtilen 36 büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı. (DHA)