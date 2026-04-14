43 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.K. yakalandı.
Kayseri'de "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan Y.K.'yi yakalamak için emniyet güçleri harekete geçti.
43 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ KISKIVRAK YAKALANDI
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 yaşındaki firari hükümlünün saklandığı adrese baskın düzenlendi.
Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan Y.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)