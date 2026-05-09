DAK/SAR'dan gece arama kurtarma tatbikatı

Denizciler Dayanışma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren arama kurtarma kuruluşu DAK/SAR, Kadıköy Kalamış açıklarında bir gece arama kurtarma tatbikatına imza attı.

2001 yılında kurulan ve denizde gönüllü arama kurtarma faaliyetleri yürüten Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR), gece saatlerinde Kalamış, Fenerbahçe ve Moda açıklarında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. DAK/SAR gönüllülerinin okuduğu ant ile başlayan gece eğitimine 6 kurtarma botu ve 45 gönüllü personel katıldı.

TATBİKAT İKİ AŞAMALI GERÇEKLEŞTİ

Operasyonel hazırlığı pekiştirmek amacıyla düzenlenen tatbikat, iki farklı senaryo üzerinden yürütüldü:

BİRİNCİ AŞAMA (DENİZE DÜŞEN KAZAZEDELER)

Fenerbahçe ve Moda açıklarında denize düştüğü senaryo edilen kazazedelere yönelik arama kurtarma çalışması yapıldı. Kurtarma botlarının önceden mevkiilerini bilmediği kazazedeler, can yeleklerindeki ışıklar ve termal kameraların yardımıyla kısa sürede tespit edilerek sudan çıkarıldı.

İKİNCİ AŞAMA ('PANPAN' ACİL DURUM ÇAĞRISI)

Telsiz üzerinden gönderilen 'PANPAN' mesajı ile arıza yapan ve su almaya başlayan bir tekne ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İşaret fişekleriyle yeri belirlenen tekneye hızla ulaşan DAK-SAR görevlileri, su almanın artması üzerine can salını devreye sokarak personeli güvenli bir şekilde tahliye etti. Batma tehlikesi geçiren tekne ise kurtarma botları tarafından yedeklenerek marinaya çekildi.

Gerçekleştirilen bu tatbikatla ekiplerin koordinasyon yeteneği, haberleşme kabiliyetleri ve acil durumlara müdahale süreleri zorlu deniz koşullarında başarılı bir şekilde test edildi.

"4 BİNİN ÜZERİNDE OLAYA MÜDAHALE ETTİK"

Tatbikatın başarıyla sonuçlandığını belirten DAK/SAR Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aytaç, operasyonun detaylarını paylaşarak derneğin çeyrek asırlık faaliyetlerine dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen yetki sahasında sivil toplum kuruluşu olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Aytaç, şu bilgileri aktardı:

"300’e yakın gönüllümüz var. 25 yıldır bölgemizde denizde zorda kalan kişilere yardıma gidiyoruz. Bugüne kadar 4 binin üzerinde olaya müdahale ettik. Yangın tehlikesi geçiren, batan veya kayalara oturan teknelerde toplam 622 can kurtardık. Ayrıca yaklaşık 1.500'ün üzerinde kişiye de amatör denizcilik eğitimi vermiş bulunuyoruz." (DHA)