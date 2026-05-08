Karaya oturan 'NINOVA' için kritik mesai: Dalgıçlar ikinci kez daldı

Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı “NINOVA” isimli kuru yük gemisi için yürütülen kurtarma çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Geminin mevcut durumunu belirlemek amacıyla dalgıç ekipler tarafından ikinci keşif dalışı gerçekleştirildi.

KURTARMA İÇİN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Ekipler, geminin su altında kalan bölümleri ile çevresinde detaylı inceleme yaptı. Yapılacak teknik değerlendirmenin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda kurtarma operasyonunun yol haritası netleşecek.

Sakarya'da kargo gemisi karaya oturdu

NE OLMUŞTU?

80 metre uzunluğundaki yük gemisi, 1 Mayıs’ta Karadeniz’de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek Karasu kıyısında karaya oturmuştu. Gemide bulunan biri Türk, 7’si Azerbaycan vatandaşı toplam 8 kişilik mürettebat ise vargel sistemiyle güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Öte yandan dün de bölgede ilk su altı inceleme çalışmasının yapıldığı öğrenildi. (AA)