Erdoğan tahsis etmişti: İBB ile Trabzonspor mahkemelik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı döneminde yapılan imar düzenlemeleriyle Trabzonspor'a tahsis edilen arazi için başvuruda bulundu.

İBB operasyonunda Erdoğan'ın ödül verdiği profesör de gözaltında! Üstelik çocuklarının doğum gününde

ERDOĞAN'IN TAHSİS ETTİĞİ ARAZİ YARGIYA TAŞINDI

Gazete Pencere'de yer alan habere göre; daha önce yönetimsel sorunlar nedeniyle belirsizliğe sürüklenen arazinin tahsis süresi 2023 sonunda sona ermişti. 2024 başında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle parsel yeniden Trabzonspor’un kullanımına verilmişti.

Süreç içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut GYO ve Trabzonspor arasında iş birliği protokolü imzalanmış, imar planı değişiklikleri de onaylanmıştı.

İBB İLE TRABZONSPOR MAHKEMELİK OLDU

İBB; Kartal’da bulunan 10164 ada 64 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.