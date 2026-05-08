İBB operasyonunda Erdoğan'ın ödül verdiği profesör de gözaltında! Üstelik çocuklarının doğum gününde

Yayınlanma:
İBB'ye yönelik "kurgusal ihale" iddialarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişi arasında Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı da yer aldı. Hancı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden TÜBİTAK Bilim Ödülü aldığı, gözaltı işleminin ise ikiz çocuklarının doğum gününde yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla operasyon yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda, aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 29 ismi gözaltına aldı.

Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri de akademik başarılarıyla tanınan Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı oldu.

Gözaltına alınan Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, bilim dünyasında çevre mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Antibiyotik direnci, su arıtımı, endokrin bozucu kimyasallar ve ileri çevre teknolojileri üzerine yaptığı uluslararası araştırmalarla Türkiye’nin önde gelen bilim insanları arasında gösterilen Hancı, bu başarıları nedeniyle yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden prestijli TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü almıştı.

İBB bünyesindeki görevinin yanı sıra akademik kariyerindeki saygınlığıyla bilinen Hancı’nın bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı buldu.

ÜSTELİK ÇOCUKLARININ DOĞUM GÜNÜNDE

Operasyonun zamanlamasına ilişkin İBB’den Özgür Hasan Altuncu dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

Altuncu, Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı’nın gözaltına alındığı günün, ikiz çocuklarının doğum günü olduğunu belirtti. Hancı’nın akademik dürüstlüğü ve kamu sorumluluğunu bir arada taşıyan değerli bir isim olduğunu vurgulayan Altuncu, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Çevre mühendisliği alanında uluslararası çalışmalarıyla tanınan, Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biridir. İkiz çocuklarının doğum gününde gözaltına alındı. En kısa zamanda evlatlarının yanına, görevinin başına döneceğine eminim."

29 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, dosya kapsamındaki incelemeler devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

