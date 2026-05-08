Son Dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması! Türkiye'de olup olmadığını açıkladılar

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, Avrupa'da yayılım göstermeye başlayan Hantavirüs hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı şunları ifade etti:

"Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

