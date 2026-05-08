Hantavirüslü gemiden çıkıp düğüne giden Ruhi Çenet karantinaya girmiş! Olan oldu ama karar yeni geldi

Cape Verde açıklarındaki MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen ve üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hantavirüs paniği büyürken, gözler o gemide günlerce seyahat eden ünlü Youtuber Ruhi Çenet’e çevrildi.

Gemiden ayrıldıktan kısa süre sonra Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıkan ünlü YouTuber’a sosyal medyada tepki yağdı. Gelen eleştirilerin ardından Çenet, kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

"AMBULANS ÇAĞIRMAK ÜZERE HAZIR BEKLİYORUM"

Yaşadıklarını The New York Times gazetesine anlatan Çenet, "Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağım. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim. En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim an maskemi takıp ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum." dedi.

"O ANDAN İTİBAREN ODAMIZA KAPANDIK"

Yolculuk sırasında yaşananlardan da bahseden Çenet, "Semptom gösteren bir yolcunun, özellikle de ilk hayatını kaybeden kişinin eşinin durumunu gördükten sonra büyük bir riskle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Kameramanımla birlikte o andan itibaren odamıza kapandık. Dışarıyla temasımızı tamamen kestik." ifadelerini kullandı.

Gemide hala karantinada bulunan yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu ise Ruhi Çenet’e tepki gösterdi.

Çenet’in videosuna yorum yapan Yoğurtçuoğlu, şu ifadeleri kullandı: