Nesli tükenmekte olan Türk Semenderi, Batman'da görüntülendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan Tarım ve Orman ekipleri, nesli tehlike altındaki "Türk semenderi"ni doğal habitatında görüntüledi.

Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kozluk ilçesinde yürüttükleri saha çalışması sırasında "Türk semenderi" olarak da bilinen sarı benekli semenderle karşılaştı. Gümüşörgü köyü yakınlarındaki bir akarsuda fark edilen hayvan kamerayla görüntülendi.

Sarı benekli semender, uluslararası doğa koruma kuruluşlarının tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor. Türkiye'nin sınırlı sayıda bölgesinde yaşayan bu tür, temiz ve soğuk akarsu habitatlarına bağımlı olduğundan yaşam alanlarının daralmasıyla ciddi baskı altına girdi.

Ziraat Mühendisi Bayram Zırığ, söz konusu türün koruma altında olduğunu hatırlatarak vatandaşları bu hayvana zarar vermeme konusunda uyardı.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

