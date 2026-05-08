Son Dakika | Sakarya OSB'deki fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı

Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük çaplı bir patlama meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve güvenlik ekibi hızla sevk edildi.

1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik güçleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak sivil giriş çıkışlarını durdururken, patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Yangında 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)