Karabük'te alevler evi sardı: Yaşlı çifti köylüler kurtardı

Karabük'te alevler evi sardı: Yaşlı çifti köylüler kurtardı
Yayınlanma:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Evde mahsur kalan yaşlı çift köylülerin yardımıyla kurtarılırken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünde, 2 katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca yangına müdahale için Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz de bölgeye gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

yanginn.jpg

MAHSUR KALAN ÇİFTİ KÖYLÜLER KURTARDI

Yangının başladığı sırada içeride bulunan yaşlı çiftin imdadına komşuları yetişti. Köylülerin yardımıyla sağ salim dışarı çıkarılan çift, kazayı yara almadan atlattı.

ev.jpg

Metrobüste yangın paniği! Hareket halindeyken bir anda alev aldıMetrobüste yangın paniği! Hareket halindeyken bir anda alev aldı

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, yangının verdiği hasarın boyutu ortaya çıktı. Alevlere teslim olan 2 katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Beylikdüzü'nde inşaat alanında yol çöktü: O anlar kamerada
Beylikdüzü'nde inşaat alanında yol çöktü: O anlar kamerada
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi gözaltında
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi gözaltında