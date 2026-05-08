Karabük'te alevler evi sardı: Yaşlı çifti köylüler kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünde, 2 katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca yangına müdahale için Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz de bölgeye gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

MAHSUR KALAN ÇİFTİ KÖYLÜLER KURTARDI

Yangının başladığı sırada içeride bulunan yaşlı çiftin imdadına komşuları yetişti. Köylülerin yardımıyla sağ salim dışarı çıkarılan çift, kazayı yara almadan atlattı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde, yangının verdiği hasarın boyutu ortaya çıktı. Alevlere teslim olan 2 katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. (AA)