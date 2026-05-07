Metrobüste yangın paniği! Hareket halindeyken bir anda alev aldı

İstanbul'da seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün yolcu dolu olduğu öğrenildi. Dumanların yükseldiği metrobüsteki yolcular, Okmeydanı Hastane durağında tahliye edildi.

Metrobüste yangın paniği! Ekipler peş peşe sevk edildi

Kadıköy Söğütlüçeşme durağından hareket eden ve Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Yangın nedeniyle yoğun dumanların sardığı metrobüsün tamamen dolu olduğu öğrenilirken, can kaybı veya yaralanan olmadan metrobüsün içindeki yolcuların tahliye edildiği öğrenildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Okmeydanı Hastane durağı mevkisinde meydana gelen olay nedeniyle metrobüs seferleri bir süreliğine aksarken, gerekli düzenlemelerin ardından seferler yeniden normale döndü.

Aksayan seferler nedeniyle güzergahta yoğunluk meydana geldi.