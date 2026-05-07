Denetimden kaçmak için ters yöne girdi! Ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü dron denetiminden kaçmak için ters şeritten geri geri kaçmaya çalıştı. Sürücüye ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’ ve ‘Yönetmelikte belirtilen haller dışında trafik güvenliğini bozacak şekilde geri geri manevra yapmak’ suçlarındından toplam 82 bin 718 lira caza kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahılı Caddesi üzerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Köprü üzerinde denetimi fark eden sürücü, aracı geri sürerek ters istikametten kaçtı.

ARACINI TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI!

Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücü, aracını park edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı. O anları dronla takip eden polis, sürücüyü yakaladı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye, ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’ ve ‘Yönetmelikte belirtilen haller dışında trafik güvenliğini bozacak şekilde geri geri manevra yapmak’ suçlarındın toplam 82 bin 718 lira cezai işlem uygulandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

