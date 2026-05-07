Karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı: 14 yaşındaki Türkan'ın durumu ağır

Karşıdan karşıya geçmek isterken araba çarptı: 14 yaşındaki Türkan'ın durumu ağır
Yayınlanma:
Batman'da yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki Türkan A. ağır yaralandı.

Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen Türkan A.'ya hafif ticari araç çarptı.

Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Motosiklet bariyerlere çarptı: Kızı ölen anne gözyaşları döktüMotosiklet bariyerlere çarptı: Kızı ölen anne gözyaşları döktü

14 YAŞIDANKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Akşam saatlerinde Gercüş ilçesi Kırkat Göleti yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan A.’ya, Y.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Türkan A. için ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

batmanda-hafif-ticari-aracin-carptigi-c-1298809-386332.jpg

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkan A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Türkiye
Berberde tıraş olurken satırlı saldırıya uğradı! Keserle karşılık verdi
Berberde tıraş olurken satırlı saldırıya uğradı! Keserle karşılık verdi
Fahiş site aidatlarına sınırlama yasalaştı!
Fahiş site aidatlarına sınırlama yasalaştı!