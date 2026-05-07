Mazot yüklü tanker benzin istasyonunda alev aldı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda bulununan mazot yüklü tanker, motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tankerin yakınında olan bir motosiklet ile bir otomobile sıçradı. Tanker ile motosiklet kullanılamaz hale gelirken otomobil ise ön kısmından zarar gördü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 15 ton mazot yüklü 48 H 6833 plakalı tanker, motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tankeri tamamen sardı. Alevler, bu sırada akaryakıt istasyonunda bulunan 48 JS 627 plakalı otomobil ile 48 AOG 018 plakalı motosiklete de sıçradı.

MOTOSİKLET VE TANKER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Motosiklet ile tanker tamamen yanarken, otomobilin ön kısmı ise zarar gördü. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçebilmek için yoğun çalışma yürüttü. Toplam 7 araç ve 17 personelin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

