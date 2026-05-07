UEDAŞ açıkladı: 32 noktada 8 saate adar sürecek

Bursa’da 7 Mayıs Perşembe günü UEDAŞ ve TEİAŞ tarafından yürütülecek geniş kapsamlı şebeke yenileme, trafo bakımı ve tesis çalışmaları nedeniyle 13 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Mustafakemalpaşa ve Gemlik’te 8 saati bulan uzun süreli kesintiler planlanırken; İnegöl, Nilüfer ve Yıldırım’daki çok sayıda mahalle de gün boyu sürecek bakım faaliyetlerinden etkilenecek.

7 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

7 Mayıs 2026 Perşembe günü Bursa’nın 13 ilçesinde 32 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

7 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükorhan

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Aktaş, Kocaçayır/16
  • Sebep: Trafo direği deplase

7 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Karacaali, 1 Nolu Karacaali, 19 Nolu Karacaali, Karacaali Merkez, Armutlu Yolu, 9 Nolu Karacaali, 2 Nolu Karacaali, 4 Nolu Karacaali, 20 Nolu Karcaali, 12 Nolu Karacaali, 3 Nolu Karacaali, 16 Nolu Karacaali, 18 Nolu Karacaali, 7 Nolu Karacaali
  • Sebep: Abone bağlama

Gemlik

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Umurbey, 1.Çiğdem, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Köprübaşı, 1.Badem, Çamlık_1, Kenar, Halit Paşa, Helvacıoğlu, 1.Sümbül, Nergis, Karayaka, Aytepe, 1.Gelincik, 1.Orhangazi, 2.Menekşe, 3.Cumhuriyet, Softa Taşı, Meydan, Bostanlık, Yıldırım Beyazıt, 5.Park, Büyük Hoca, Umurbey
  • Sebep: AG tesis çalışması

7 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yeni, Öncü, Güllü, Sude, Fener, Yavuz Sultan Selim, Bağ, Çağatay, Şebnem, Bahtiyar, İlbay, İstek
  • Sebep: Abone bağlama

İnegöl

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 10:30 - 17:30 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Yiğit, 2250., 2253., 2257., 2254., 2252., 2255., 2258., 2256., 2259., Yiğitköy, 2251.
  • Sebep: OG hat bakım

İnegöl

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Turgutalp, Özsarmaşık, Fevzi Çakmak, Özçelik, Barbaros, Emre, Yasemin, Gazi Osman Paşa
  • Sebep: AG müşteri talebi

İnegöl

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Mesudiye, İnegöl, Cami Aralığı, Şevval, Hekim, Mesut, Demet, Durmuş Çıkmazı
  • Sebep: Abone bağlama

İnegöl

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Akhisar, Berk, İlkbahar, Cankut, Meriçbey, Uysal, Kule, Kırdar, Karçiçeği
  • Sebep: Abone bağlama

İnegöl

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Huzur, Çakır, Akasya, 34., Selimiye, Aktan, 40., 31., 35.
  • Sebep: Abone bağlama

İnegöl

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Burhaniye, 1.Örnek, Şehit Er Turan Çulfa │ Turgutalp, Özçelik, Barbaros, Aşkın, Fevzi Çakmak
  • Sebep: AG müşteri talebi

İnegöl

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Burhaniye, Şehit Er Turan Çulfa, 1.Örnek │ Turgutalp, Emre, Fevzi Çakmak
  • Sebep: AG müşteri talebi

7 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İznik

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Ömerli
  • Sebep: OG tesis çalışması

İznik

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Tacir, Tacir/2, Tacir_1
  • Sebep: OG tesis çalışması

7 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Beylik, Beylik │ SazlıcaOvaesemen, Ovaesemen │ Ova Hamidiye, Hamidiye │ Ortasaribey
  • Sebep: OG fiziki irtibat

Karacabey

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Ortasaribey, Ortasaribey │ Hotanlı, Hotanlı │ Canbali, Kocaada Mevkii │ KeşlikEskisaribey, Eskisaribey │ Ovaesemen, Ovaesemen │ Sazlıca, Sazlıca │ Ova Hamidiye, Hamidiye │ Yenisaribey, Yenisaribey │ Küçükkaraağaç, Küçükkaraağaç │ Gönü, Gönü │ Beylik, Beylik │ YolağzıSultaniyeKarasu
  • Sebep: OG müşterisi talebi

7 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keles

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Gököz, Gököz
  • Sebep: AG direk deplase

7 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Bademli, Evren, Eski Mudanya
  • Sebep: Abone bağlama

7 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Keltaş, Keltaş │ Lalaşahin, Musa Uzel │ Demireli, Demireli │ Işıklar, Işıklar │ ZüferbeyGüller, Güller │ Camandar, Camandar │ Çamlıca, Çamlıca │ Çaltılıbük, Çaltılıbük │ İlyasçılar, İlyasçılar │ Behram, Behram │ Hisaraltı, Hisaraltı │ YalıntaşHamidiyeKaracalar, Karacalar │ Kabulbaba, Kabulbaba │ Soğukpınar, Soğukpınar │ Haciali, Haciali │ Döllük, Döllük │ Kapaklıoluk, Kapaklıoluk │ Kestelek, Kestelek │ Çördük, Çördük │ Osmaniye, Osmaniye │ Üçbeyli, Üçbeyli │ ÇardakbelenYenikızılelma, Yenikızılelma │ Aralık, Aralık │ Melik, Melik │ Çömlekçi, Çömlekçi
  • Sebep: TEİAŞ bakım onarım ve test

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Söğütalan, Söğütalan │ Uğurlupınar, Uğurlupınar │ Taşpınar, Taşpınar │ Aliseydi, Aliseydi │ Fevzidede, Ayazma Mevkii Tabakhaneler │ ZüferbeyDoğancı, Doğancı │ Garipçetekke, Garipçetekke │ Karaoğlan, Kara Oğlan │ Yavelli, Yavelli │ OvaazatlıOnaç, Onaç │ Dorak, Dorak │ Killik, Killik │ Ayaz, Ayaz │ Orta, Hacı Ahmet Bahçeleri Mevkii │ CumhuriyetAtariye, Kaldırım Başı Oğlaktepe Mevkii │ Kadirçeşme, Kadirçeşme │ İncealipınar, İncealipınar │ Yamanlı, Yamanlı
  • Sebep: OG müşterisi talebi

7 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Görükle, Safran(490), Kamelya, Üçoluk, Koru(490), Erik, Avşa(490), Yılmaz(490), Bahriye Üçok, Menekşe(490), Bafra, Önder(490), Sedir(490), Eğitim, Kardelen, Üniversite, Kışlalar
  • Sebep: Trafo değişimi

Nilüfer

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Demirci, Sanem, Derince(390), Yiğit(390), Dilay, Demirci, Deniz(390), Akça(390), Dere(390), Güvenlik
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Görükle, Temel(500), Zindan, Ziraat(500), Nalbant, Önen, Güngörmez, Belediye(490), Mercan(500), Güven, Aydın(500), Gökovalı, Dere(490), Bahar(500), Nilüfer(490), Fevzi Çakmak, Has, Seyhan(490), Bahçe(490), Çeşme, Şenaylar, Ufuk(500), Taşlık(500), Poyraz(500), Değirmen(490), Çimen(490), Ceyhan(490), Kaynak(490), Cami(500), Mollaali, Çağlayan(490), Tuna(500), Atatürk(490), Uncu, Zafer(500)
  • Sebep: OG tesis çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Akçalar, 1.Akgün
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 7 Mayıs 2025 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Fethiye, Şükür, Çağıl, Florya
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Görükle, Önder(490), Atatürk(490)
  • Sebep: AG müşteri talebi

7 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhaneli

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Gazioluk, Gazioluk │ Altıntaş
  • Sebep: Trafo direği deplase

Orhaneli

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Dağgüney, Dağgüney │ Firoz, Firoz │ Karasi, Karasi, Karasi/7
  • Sebep: Trafo direği deplase

7 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 18:00 - 20:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yeniköy, Serdar, Mesire, Yeniköy Yeşil, İstiklal Yeni Camii, Doğan
  • Sebep: Abone bağlama

Orhangazi

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Bayırköy
  • Sebep: ENH bakım

7 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Yeniköy, Yeniköy │ Burcun, Burcun │ Paşayayla, Paşayayla │ Kıblepınar, Kıblepınar
  • Sebep: ENH bakım

Yenişehir

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Çeltikçi, Çeltikçi │ Karasıl
  • Sebep: OG hat bakım

7 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Eğitim, Ecdat, 1.Vişne, Eker, 2.Kirazlı, 2.Günay, 4.Yiğit, Teyyareci Mehmet Ali, 1.Erikli, 2.Günay, 2.Emekçi, 3.Emir, Tozluoğlu, 4.Kader, 2.Papatya
  • Sebep: AG tesis çalışması

7 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

