UEDAŞ açıkladı: 32 noktada 8 saate adar sürecek

Bursa’da 7 Mayıs Perşembe günü UEDAŞ ve TEİAŞ tarafından yürütülecek geniş kapsamlı şebeke yenileme, trafo bakımı ve tesis çalışmaları nedeniyle 13 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Mustafakemalpaşa ve Gemlik’te 8 saati bulan uzun süreli kesintiler planlanırken; İnegöl, Nilüfer ve Yıldırım’daki çok sayıda mahalle de gün boyu sürecek bakım faaliyetlerinden etkilenecek.