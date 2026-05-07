BUSKİ düğmeye bastı: 3 ilçeyi etkileyen su şebekesi arızaları için çalışmalar sürüyor
7 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
7 Mayıs 2026 Perşembe günü Bursa’nın 3 ilçesinde 12 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
7 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (zaman zaman)
- Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye - muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: Kanalizasyon çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arıza
7 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Konak, Yüksel Sokak ve civarı
- Sebep: Su şebekesi arızası
7 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 07:45 - 13:00 │ Süre: 5 saat 15 dakika
- Konum: Adalet, Mutlu Sokak ve civarı
- Sebep: Su şebekesi arızası
Osmangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:45 - 11:45 │ Süre: 1 saat
- Konum: Gülbahçe, Er Sokak ve civarı
- Sebep: Su şebekesi arızası
Osmangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:45 - 13:45 │ Süre: 3 saat
- Konum: İsmetiye, 376 Sokak ve civarı
- Sebep: Su şebekesi arızası
Osmangazi
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Sırameşeler, 2. İdeal Sokak ve civarı
- Sebep: Su şebekesi arızası
7 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.