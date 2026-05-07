Süreçte 'yasal güvence' çıkışı: DEM Parti taslağını tamamladığını duyurdu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Kamuoyunda DEM Parti'nin isminin ve logosunun değişip değişmeyeceği soruları öne çıkarken, Doğan'ın açıklamalarının ana omurgasını İmralı süreci oluşturdu.

ÖCALAN İÇİN HUKUKİ ZEMİN TALEBİ

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için statü önerisine değinen Doğan "Biz en başından beri şunu tespit ettik ve kamuoyuyla paylaştık; barış için resmiyet kazanmış, yani yasal güvencelerle çerçevelenmiş bir demokratik muhataplık zemininin oluşturulması kritik bir önem taşıyor. Hem barışın inşası için, hem demokratik siyaset alanının açılması için ana aktör olan sayın Öcalan'ın hukuken ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların oluşturulması bizim açımızdan çok kritik bir önemde" dedi.

"GECİKME ENDİŞELERİ ARTIRIYOR"

Süreçte belirsizlikler ve zorluklar olduğunu kaydeden Doğan, parti olarak bu zorlukların aşılması için çabaladıklarını ifade etti. Doğan, "Gecikme var, bu gecikme endişeleri artırıyor. Tüm bunlara rağmen bu süreç çok kıymetli. Yaklaşım da bu şekilde olmalı" diye konuştu.

İSİM VE LOGO DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

DEM Parti'nin isminin ve logosunun değişeceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Doğan, bu konunun konferanslarda değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir yenilenmeden bahsediyoruz. Bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle, ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil. Bu konuyla ilgili çıkan manipülatif haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur. Çünkü bunlar konferanslarda tartışılacak."

"YASAL ÇERÇEVESİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLARIMIZ ELBETTE VAR"

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan'a yöneltilen "Yasal adımlar için taslağınızı hazırladınız mı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Yasal adımlar bu süreci hukuken güvenceye kavuşturacak adımlar. Yasa olmadan sürecin ilerlemediğini, durağan hale geldiğini kamuoyu tespit ediyor, bırakın bizim tespit etmemizi. Bu zorlukların aşılması gerekiyor. Elbette bir yasal çerçevenin oluşturulması gerekiyor. Yasal çerçevesiyle ilgili hazırlıklarımız elbette var. Bizim bu konuda bir çalışmamız var, bir taslağımız var."