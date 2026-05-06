Bahçeli'nin danışmanı Öcalan'a statüyü yazdı! "Dönüşü olmayan kararları aldıracak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin Grup Toplantısı'nda Öcalan'ın statüsüne 'isim' önermesinin ardından MHP'nin yayın organı Türkgün'de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bahçeli'nin de basın danışmanı olan gazetenin yöneticisi Yıldıray Çiçek, MHP liderinin statü ile neyi amaçladığını yazdı.

Çiçek, terörü bitirecek ve bu yoldan dönüşü olmayacak düzenlemelerin gerçekleşmesini sağlayacağını belirtti. Çiçek şunları ifade etti:

Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'nin butlan açıklamasına ilk yanıt!

"Terör örgütü PKK’yı kuran, kendi birleşenleri tarafından “Kurucu Önder” kabul edilen Abdullah Öcalan terör örgütünün tarihinde ilk defa “PKK’nın anlam yoksunluğu ve aşırı tekrarı, ömrünü tamamlamasına ve feshini gerekli kılmasına yol açmıştır. Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültürel çözümler tarihsel toplum sosyolojisine yanıt verememektedir. Bu koşullarda silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum. Devlet ve toplumla bütünleşme adına kongrenizi toplayın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.” Açıklamasını yapmıştır. Sayın Devlet Bahçeli’nin bahsettiği statü de bu açıklamayı güçlendirecek, bu yoldan dönüşü olmayacak kararları aldıracak düzenlemelerdir. “Statü” konusu üzerinde tepinenlere bakınız; bunların hepsi her seçim döneminde siyasi menfaat uğruna, terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan tarafından kurulan siyasi partilerin önünde paspas olanlardır. Bu nedenle Sayın Devlet Bahçeli’nin aşağıdaki sözlerini yarım asırlık terör belasını bitirme stratejisi olarak anlamaları mümkün değildir.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, dünkü Grup Toplantısı'nda PKK lideri Öcalan için şunları ifade etmişti: