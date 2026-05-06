Son Dakika | Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu

Son dakika.. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ve gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına el konuldu.

Kararın, rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında verildiği belirtildi.

Öte yandan bu karar verildiği sırada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın ikinci celsesi de görülmeye başlamıştı.

BÖCEK'İN GELİNİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Zuhal Böcek’in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderilmişti.

Diğer iki şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Aynı dosya kapsamında Muhittin Böcek’in başdanışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 2 personel ve 2 şoför de tutuklanmıştı.

