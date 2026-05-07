10 milyon lira adım adım buhar oldu! "MİT'çiyiz" diyerek bir ay boyuncu dolandırdılar

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, "Hakkınızda terör soruşturması var" dedikleri 53 yaşındaki psikolog M.A.'yı yaklaşık bir ay içinde 10 milyon lira dolandırdı. Şüphelilerin yakalanması, Sultangazi'deki bir denetim noktasında üzerlerinden çıkan banka dekontu sayesinde gerçekleşti.

İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki psikolog M.A., 7 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından hedef alındı. "Hakkınızda terör soruşturması var" yalanıyla kandırılan M.A., bu süre zarfında yaklaşık 10 milyon lira değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim etti. Şüphelilerin, altın ve dövizleri almak için mağdur kadını Şişli Maçka Parkı'nda bekledikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DENETİM NOKTASINDAKİ DEKONT DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan 2026 günü saat 17.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde rutin denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında durumundan şüphelenilen Ö.S. (21), Y.E.G. (18) ve M.T. (21) durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirilen altın ve paraların arasındaki bir banka dekontunda yer alan isimden yola çıkarak psikolog M.A. ile irtibata geçti.

MAÇKA PARKI'NDAKİ TESLİMAT KAMERADA

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin üzerindeki altın ve dövizlerin aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında mağdur kadın tarafından teslim edildiği belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin parkta bekleme ve paraları teslim alma anları tespit edildi. Emniyetteki sorgularında, şüphelilerin M.A.'yı 'terör soruşturması' tehdidiyle kandırarak bir ay boyunca sistematik olarak para aldıkları kesinleşti.

ÜÇ ŞÜPHELİ NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 21 yaşındaki Ö.S., 18 yaşındaki Y.E.G. ve 21 yaşındaki M.T., adliyeye sevk edildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan hakim karşısına çıkarılan üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen altın ve paralar ise muhafaza altına alındı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

