Şehit onbaşı 61 yıl sonra memleketine defnedildi

1965 yılında Iğdır'da vatani görevini yaparken şehit düşen Onbaşı Duran Öztürk'ün naaşı, ailesinin o dönem cenaze nakil masraflarını karşılayamaması nedeniyle tam 61 yıl sonra memleketine dönebildi. Devlet kayıtlarında unutulmaya yüz tutan şehit mezarını, bir silah arkadaşının dikkati ve duyarlı bir esnafın araştırması gün yüzüne çıkardı.

Iğdır'da 1965 yılında askerlik görevini yerine getirdiği sırada meydana gelen şiddetli fırtınada, üzerine yemekhane borusunun düşmesi sonucu şehit olan Onbaşı Duran Öztürk'ün hikayesi, Türkiye'deki imkansızlıkların çarpıcı bir belgesi olarak yıllar sonra tamamlandı. Evli ve iki çocuk babası olan Öztürk'ün cenazesi, 1965 yılındaki maddi imkansızlıklar nedeniyle memleketi Tokat'a nakledilemedi. Şehit Onbaşı, hayatını kaybettiği Iğdır'da toprağa verildi.

UNUTULAN KABRİ VATANDAŞIN DİKKATİ ÇÖZDÜ

Geçen 61 yıllık süreçte şehit Duran Öztürk'ün mezarının kime ait olduğu unutuldu. Mezarın izini, bir silah arkadaşının dikkati ve mermer atölyesi sahibi Gökhan İpek'in kişisel araştırmaları buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda kabrin şehit Duran Öztürk'e ait olduğu kesinleşti. 2021 yılında yerel basın üzerinden babasının mezarının bulunduğunu öğrenen oğlu Halit Öztürk, babasının naaşının memleketine getirilmesi için yasal süreci başlattı.

61 YIL SONRA BABA OCAĞINDA ASKERİ TÖREN

Iğdır Asri Mezarlığı'nda dualar eşliğinde açılan kabirden alınan şehit onbaşının naaşı, Türk bayrağına sarılı tabutla kara yolu üzerinden memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Şehit Duran Öztürk için Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde askeri tören düzenlendi. Tören kıtası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığına getirildi. Törene Tokat Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Yardımcısı Fuat İşeri, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

IĞDIR'DAKİ MEZAR TAŞI TOKAT'A GETİRİLDİ

Dualarla toprağa verilen şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı, Vali Yardımcısı Kökçü tarafından oğlu Halit Öztürk'e teslim edildi. 61 yıl boyunca şehide ev sahipliği yapan Iğdır'daki orijinal mezar taşı da yerinden sökülerek Tokat'taki yeni mezarının başına yerleştirildi.

Babasını 61 yıl sonra memleket toprağına kavuşturan Halit Öztürk, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"61 yıl sonra hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Sayın Valimiz ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bundan daha mutlu bir şey yoktur, olamaz da." (DHA)

