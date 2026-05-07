Küresel iklim sisteminde "anormal" olarak nitelendirilen veriler gelmeye başladı. Dünyayı ve Türkiye’yi alışılmışın dışında bir döneme sürükleyecek Süper El Nino riski kapıya dayandı. İnsanlığın dünyaya verdiği zararla oluşan iklim değişikliğiyle de birleşen doğal okyanus döngüsünün, 2026 yazından itibaren 2027 kışına kadar ekstrem doğa olaylarını tetiklemesi bekleniyor.

NOAA ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından yayımlanan raporlar, önümüzdeki aylarda kaydedilen en güçlü hava olaylarından birinin yaşanma ihtimalinin zirveye çıktığını gösterdi.

SICAĞI ÇÖLDE SOĞUĞU KUTUPTA GİBİ YAŞATACAK

"Süper El Nino" olarak bilinen döngü, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın 2 ila 3 derece üzerine çıkmasıyla gerçekleşecek. Bilim insanları, bu ısınmanın küresel sıcaklık rekorlarını altüst edeceğini açıkladı.

Gelen son verilere göre; 2026 yaz ve sonbahar mevsimleri ile 2027 kış sezonunda Türkiye ve dünya genelinde 40-50 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar ile kutup soğuklarını aratmayan ekstrem kar yağışlarının aynı döngü içerisinde yaşanma riski bulunuyor.

Sıradışı ayların yaşanması beklenen bu süreçte, iri taneli dolu yağışları ve ani sel baskınları gibi yıkıcı meteorolojik hadiselerin görülme sıklığının artacağı vurgulandı.

ŞAŞKINA ÇEVİRECEK HAVA OLAYLARI KAPIDA

El Nino’nun küresel etkileri, coğrafi bölgelere göre keskin farklılıklar gösterecek. Tahminlere göre; Amerika’nın batısında aşırı nem ve sıcaklıklar görülürken, güney bölgelerinde şiddetli kuraklık yaşanacak. Öte yandan Orta Doğu ve Güney Asya’nın bazı bölümlerinde ise ortalamanın çok üzerinde yağışlar gerçekleşecek.

Geçmiş tecrübeler durumun vahametini ortaya koyarken; 2015 yılında yaşanan son "Süper El Nino" döneminde Etiyopya’da tarihi kuraklık, Porto Riko’da ise geniş çaplı su kesintileri yaşanmıştı.

Uzmanlar, mevcut tablonun 2015’ten daha güçlü olabileceği konusunda uyarırken, özellikle kasırga rotalarının değişmesi ve tropikal siklon aktivitesinin Pasifik havzasında yoğunlaşması bekleniyor. Bilim insanları, 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğine dair hazırlık yapılması gerektiğini hatırlatıyor.