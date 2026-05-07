Türkiye aylardır böylesini görmedi: Meteoroloji üzerine 4 daha koydu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye, uzun süredir etkili olan serin ve yağışlı hava sistemini tamamen geride bırakıyor. Dün yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde hissedilen 5 derecelik ısınmanın ardından, bugün sıcaklıkların ülke genelinde 4 derece daha artması bekleniyor.

Termometrelerin aylardır görülmeyen seviyelere çıkacağı bu süreçte, güneş yüzünü iyice gösterecek.

TÜRKİYE AYLARDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, bir süredir yurdu etkisi altına alan serin hava dalgası yerini güneşli günlere bıraktı.

Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, ısınma dalgası 81 ilde etkisini hissettirecek. Dün özellikle batı ve güney bölgelerinde başlayan 3 ila 5 derecelik sıcaklık artışı, bugün itibarıyla tüm yurda yayılarak mevsim normallerinin üzerine çıkma eğilimine girdi.

Uzmanlar, gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte vatandaşların aylardır beklediği bahar sıcaklıklarının kalıcı hale geldiğini belirtti.

METEOROLOJİ ÜZERİNE 4 DAHA KOYDU

Güncel tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde 2 ila 4 derece daha artacağı öngörülüyor. Ancak sıcaklık artışına rağmen bazı bölgelerde yerel yağış geçişleri de görülecek.

Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şırnak ve Hakkâri dışındaki Doğu Anadolu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; ısınmanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyi batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.