İstanbul’da yaz provası! Sıcakların tırmanacağı tarihi açıkladı

AKOM, İstanbullulara günlerdir beklenen haberi verdi. Paylaşılan verilere göre, bugün sabah saatlerinde 12 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükseliyor. Sıcaklıklar gün gün yükselerek hafta içinde ise 26 dereceye kadar çıkacak.

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, bugün sabah saatlerinde 12 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde 13 dereceye düşen hava sıcaklığı, gece ise 11 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM, gün boyunca havanın az bulutlu ve açık olacağını belirtirken, yağış beklenmediğini açıkladı.

Nem oranının yüzde 45 ile 75 arasında değişmesi öngörülürken, rüzgarın lodos yönünden hafif eseceği ve hızının 2 ila 12 km/s arasında olacağı ifade edildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 12 derece olarak ölçüldü. Yarından itibaren ise sıcaklıkların tırmanışa geçeceği ve hafta boyunca 23 ile 26 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Gelecek hafta İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye çıkacak

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

Açıklamada, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklentisinin olmadığına dikkat çekildi. Havanın çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, güneyden gelen ılık hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların kademeli olarak artacağı bildirildi.

26 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Yarından itibaren sıcaklıkların yükselişe geçeceği ve hafta boyunca 23 ile 26 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Haftalık tahminlere göre; perşembe günü az bulutlu ve açık, Cuma günü parçalı ve az bulutlu, hafta sonu ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yeni haftada da benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

