Son dakika | CHP'li Meclis üyesine Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İzmir Karabağlar Belediyesi meclis üyesi Kadir Dalgıç, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İzmir Karabağlar Belediyesi meclis üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalgıç hakkında videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Cumhuriyet Basşavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup; söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle şüpheli hakkında;

Cumhurbaşkanına hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216/2), Tehdit (TCK 106/1), Kamu görevlisine hakaret (TCK 125/1-4) suçlarından gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

