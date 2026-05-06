Hantavirüs İsviçre'ye kadar ulaştı: Bir vaka daha doğrulandı!

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının doğrulandığı yolcu gemisinde bulunan bir kişide daha virüs tespit edildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), Nisan ayı sonunda Güney Amerika gezisinden dönen hastanın ilk belirtileri göstermesi üzerine hastaneye başvurduğunu ve burada acilen izole edildiğini bildirdi. Hastanın Zürih Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

YAYGIN HANTAVİRÜS TÜRÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Cenevre Üniversitesi Hastaneleri (HUG) laboratuvarında yapılan testlerin, hantavirüs enfeksiyonunu doğruladığı belirtildi. Hastada, Güney Amerika’da yaygın olarak görülen hantavirüs türlerinden Andes virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

EŞİ DE İZOLASYON ALTINDA TUTULUYOR

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, hastanın eşinde şu ana kadar herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, ancak tedbir amacıyla izolasyon altında tutuluyor.

Yetkililerin, hastanın temas ettiği kişilerin olup olmadığını araştırdığı bildirilirken, haberde şu ifadeler yer aldı:

FOPH, hantavirüsü nüfus için riski düşük olarak değerlendiriyor. İsviçre'de her yıl 0 ila 6 hantavirüs vakası görülürken, bunların çoğu yurt dışında edinilen enfeksiyonlardan kaynaklıyor.

"DÜŞÜK RİSKLİ" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir yolcu gemisinde patlak veren vakaların ardından gündem olan hantavirüsü, küresel nüfus için "düşük riskli" olarak değerlendirdi. DSÖ daha önce, yakından takibe aldığı virüsün genom dizileme çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

Hantavirüsün kemirgenler aracılığıyla taşındığını belirten DSÖ, virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşma ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini ifade etmişti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor. (AA)