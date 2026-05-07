Yıkımı yandaş anket şirketi de saklayamadı! AKP'ye kötü haberi Abdulkadir Selvi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık köşende gerekeni yaparsın" demesi, Cem Küçük'ün de talimatla yazdığını iddia etmesinin ardından Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, özellikle muhalif seçmenin daha yakından takip ettiği bir yazar haline geldi.

Selvi bugünkü yazısında "Anketlerden AK Parti’ye bir iyi bir de kötü haberim var" başlığını kullandı.

İktidara yakın GENAR'ın anketini paylaşan Selvi, ankete göre CHP ile arasındaki makas kapansa da AKP'nin hala birinci parti olduğunu iddia etti. Ankette ekonomiye ilişkin bölümde ise uygulanan ekonomi politikasıyla yıkımı yaşayan milyonların durumu açığa çıktı.

Avrupa'nın tamamını geride bıraktık... Ama yoksullukta

Dar ve sabit gelirli milyonların, esnafın, zanaatkarın yaşadığı darboğazı, iktidara yakın anket şirketi bile saklayamaz hale gelince Selvi durumu köşesine taşıdı. Yazısında o bölüme "AKP'ye kötü haber" diyerek başladı.

Selvi şunları yazdı:

"GIDADAN KISITLAMA ÜRKÜTÜCÜ..."

"Şimdi geldik AK Parti’ye kötü haberime. Ekonomiye ilişkin başka bir veri var. İktidarın bu veriye özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü herkesi ilgilendiriyor. Artan petrol fiyatları ve pahalılık nedeniyle İran savaşının ekonomiye olumsuz etkisi yüksek oldu. Savaşın etkisiyle bazı harcama kalemlerinde kısıtlamaya gidildiği gözleniyor. Araştırmaya göre en çok kısıtlamaya gidilen alan yüzde 15.9’la sosyal hayat olmuş. Onu yüzde 14.3’le giyim takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 13.3’le gıda ve market alışverişi takip ediyor. Benim iktidarın en çok dikkat etmesi gereken veri dediğim gıdada kısıtlamaya gidilmesi oldu. Savaşın etkisiyle birlikte yürütülen istikrar programının da getirdiği yüklerin topluma ağır bir yük yüklediği gözleniyor. Sosyal hayattan kısıtlamayı anlarım ama gıda ve giyimdeki kısıtlama ürkütücü geldi. Bu alarm zillerinin çalması demektir. İran savaşı dünya ekonomilerini etkiyor. Biz ayrı bir gezegende yaşamıyoruz. Elbette ki olumsuz sonuçları ile yüzleşiyoruz. Buradaki sıkıntı ekonomik istikrar programı uygulanırken, emekliler, asgari ücretliler ve esnaf üzerine getirilen yükler, bir de savaş nedeniyle çarpan etkisi yaparak, dar gelirlileri bunaltıyor. Bu kesimlerin AK Parti’nin oy tabanı olduğunu hatırlatmakla yetineceğim."

Selvi'nin yazısıyla, toplumun büyük bölümünü oluşturan sabit ve dar gelirlilerin yaşadığı yıkım belki de ilk kez iktidar medyasında dillendirilmiş oldu.