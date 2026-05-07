AKP'li vekil köpeklere ve hayvanseverlere açtı ağzını yumdu gözünü! Ne terör kaldı ne milli güvenlik

AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, yasaklanan anneler günü reklamı ve sonrasında tırmanan tepkiler nedeniyle hem hayvan severleri hem de köpekleri hedef aldı. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Mesten, iktidara yakın medya organlarına da demeçler verdi. "Köpektir, ittir, patili dost değildir" diyen Mesten "Köpekçi terörü" dediği hayvan severlerin milli güvenlik sorunu olduğunu iddia etti.

AKP'nin Bursa Milletvekili Osman Mesten, tüm mesaisini köpekler ve hayvan severlere savaş açmaya adadı.

Kaldırılan anneler günü reklamı sonrasında yeniden alevlenen tartışmalarla art arda paylaşımlar yapan Mesten'in demeçleri iktidar medyasında da geniş şekilde yer buldu.

Mesten hayvan sevgisine 'köpekçi terörü', köpek sahiplerine 'milli güvenlik sorunu' dedi.

AKP'li vekilin büyük tepki çeken konuşması şöyle:

"KÖPEKÇİ TERÖRÜ, MİLLİ GÜVENLİK SORUNU"

"Köpektir, ittir, can dost değildir, patili dost değildir...

Köpek tabiatı gereği çoğaldıkça çeteleşiyor, kendisinden zayıf gördüğü kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıyor. Bu onun doğası yapacak bir şey yok. Her yıl yaklaşık 100 kişiyi kaybediyoruz başıboş köpekler yüzünden. Milletimiz bu dertten kurtulmak istiyor ancak ne yazık ki hayvanseverlik adı altında bu işten rant devşiren bir kesim olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Köpekçi terörü lobisi çok etkili olduğu için insanları ne yazık ki korkutmaktadırlar. Çocukla köpeği eşitlediler... Bu mesele sadece başıboş köpek meselesi değildir, milli güvenliğimizi ilgilendiren, dışarıdan projelerle Türk aile yapısını da hedef alan büyük bir projedir. Biz milletin gönlünü almak durumundayız köpeklerin değil, milletin refahını artırmak zorundayız köpeklerin değil."

"KÖPEĞİ EVLATLARI HALİNE GETİRMİŞLER"

AKP'li vekil köpek sahiplerini hedef almayı sürdürdü:

"Lütfen can dost edebiyatını bırakın, hakaret değil bunun adı köpektir, lugattaki ismi ittir, bugün o lobi köpeğe it diyeni bile hakaret kabul ediyor.

Artık köpeği kişiselleştirmiş evlatları haline getirmişlerdir. Köpektir ittir can dost değildir, can dost değildir. Nasıl bir inekten kuzudan bahsederken onlara evladım demiyorsak, köpeğe de köpek demek it demek hakaret değildir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

