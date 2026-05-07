AKP'li Selman Öğüt Aile Bakanını hedef aldı! Bosch'un silinen reklam filmini istediği gibi eleştirmemişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2023'te Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan ve 2024'te görevden alınan AKP'li Selman Öğüt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı hedef aldı.

SELMAN ÖĞÜT'E GÖRE BAKAN GÖKTAŞ "TÜRK AİLE YAPISINA" UZAK KALMIŞ

Öğüt, beyaz eşya üreticisi Bosch'un "Tam bi' anne hikayesi" başlılığıyla yayınlanan ve kısa sürede silinen Anneler Günü reklamı hakkında, "Bu reklam annelerin yalnızca ev temizliği yaptığı, ev aletlerini sadece kadınların kullandığı reklamdır. Neden illa anneye temizlik aleti alınmalı?" değerlendirmesinde bulunan Bakan Göktaş'ı, "Belçika'da yetiştiği için geleneksel Türk ailesinin kodlarına uzak kalmış olabilir." sözleriyle hedef aldı.

Öğüt, kadınların evde temizlik yapmasının, erkeklerin ise çalışıp para kazanmasının "fıtrat" olduğunu savunduğu sosyal medya paylaşımının sonunda, Göktaş için "Allah akıl fikir versin, ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN, NE DİYEYİM"

Selman Öğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mahinur hanım Belçika'da yetiştiği için geleneksel Türk ailesinin kodlarına uzak kalmış olabilir.

Ancak bizim annelerimiz evde temizlik yapıp yemeği pişirirler babalarımız da evin rızkını temin ederlerdi.

Fıtrata uygun olan da buydu.

Mahinur hanım farkında mı bilmem ama bu geleneksel aile modelini kaybettiğimiz için nüfusumuz hızlı şekilde yaşlanıyor.

Geleneksel ev hanımlığı aşağılandığı için doğum oranları bu kadar hızlı düşüyor.

Allah akıl fikir versin, ne diyeyim."

SELMAN ÖĞÜT NASIL BİLİNİYOR?

İntihal uygulamasına sokulan yüksek lisans tezinde, başka çalışmalar ile yüzde 51’lik benzerlik tespit edilen Öğüt, 2015’te, doçentlik "iletisi"yle gündeme gelmişti.

Öğüt, 2018’de "Doçentlikte mülakatı kaldıran" yasanın geçmesinin ardından doçent olabilmişti.

Selman Öğüt, daha önce "Kemalizm virüstür", "Mustafa Kemal Atatürk bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" ve "Yabancı dil bilmeden doçent olunabilir" sözleriyle gündeme gelmişti.