MSB yerli füze sistemi YILDIRIMHAN'da sıradaki adımı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, savunma sanayii projelerindeki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. SAHA-2026 Fuarı'nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yerli mühimmat ve motor teknolojilerinde kritik eşiklerin aşıldığını belirterek, saha operasyonları ve hudut güvenliğine dair güncel verileri aktardı.

YILDIRIMHAN'DA SIRADAKİ ADIM SAHA TESTLERİ

MSB tarafından Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmak için geliştirilen uzun menzilli füze sistemi YILDIRIMHAN’da önemli bir aşama geride bırakıldı. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesiyle dikkat çeken sistemin laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Bakanlık, projenin bir sonraki adımı olan saha testleri için çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

YILDIRIMHAN’da kullanılan ve yüksek hareket kabiliyeti sağlayan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ile azot tetra oksit türevi sıvı yakıtların, Bakanlık AR-GE merkezinde tamamen yerli imkânlarla üretildiği vurgulandı.

GÜÇHAN JET MOTORUNDA KALİFİKASYON AŞAMASI

Bakanlık bünyesinde yürütülen bir diğer kritik proje olan GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru’na ilişkin detaylar da paylaşıldı. Tamamen yerli mühendislik çözümleriyle tasarlanan ve 42 bin lbf itki gücüne sahip olan motordan bugüne kadar 6 adet üretildi.

Tek kristal teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve uzun ömürlü olan GÜÇHAN’ın kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

MSB, bu projelerle kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli firmalara teknolojik öncülük etmeyi amaçlıyor.

"MENBİÇ'TEKİ TÜNEL HATLARI TEMİZLENDİ"

Terörle mücadele operasyonlarına dair verileri paylaşan Tuğamiral Aktürk, son bir haftada 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Suriye harekât alanlarında yürütülen çalışmalarda Menbiç’teki 487 kilometrelik tünel hattının tamamının imha edildiği açıklandı.

Böylece Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerinde toplam 789 kilometrelik tünel hattı kullanılamaz hâle getirildi. Hudut güvenliği kapsamında ise son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 256 şahıs yakalanırken, 2 bin 232 kişinin geçişi engellendi.

İSRAİL TEPKİSİ

Toplantının dış politika bölümünde, Orta Doğu’daki ateşkes süreci ve İsrail’in saldırıları gündeme geldi.

MSB, İran ve ABD arasındaki geçici ateşkesin kalıcı hâle gelmesi için tarafları sağduyulu davranmaya davet ederken; İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını ve Gazze’deki insani krizi uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Bakanlık, bölgedeki istikrar için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini bir kez daha yineledi. (DHA)