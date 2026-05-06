İsrail Lübnan'ı hedef aldı: Savunma Bakanı Katz'dan açık tehdit

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Başbakan Netanyahu ile birlikte verdikleri talimat doğrultusunda düzenlenen saldırıda, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü komutanının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin ardından Tel Aviv yönetimi ilk kez Beyrut'u hedef aldı.

İsrail Başbakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla düzenlendiğini kaydetti.

"İSRAİL'İN UZUN KOLU HER DÜŞMANA ULAŞACAK"

17 Nisan'da devreye giren ateşkesin ardından ilk kez Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıklayan Katz, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanının hedef aldındığını öne sürdü.

Katz, saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulunarak sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Başbakan Binyamin Netanyahu ve ben, Hizbullah terör örgütünün Rıdvan Gücü komutanını etkisiz hale getirmek amacıyla şu anda Beyrut’ta bir saldırı düzenlenmesi talimatını verdik.

Rıdvan teröristleri, İsrail yerleşim birimlerine ateş açılmasından ve IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) askerlerine zarar verilmesinden sorumludur.

Hiçbir teröristin dokunulmazlığı yoktur; İsrail'in uzun kolu her düşmana ve katile ulaşacaktır.

Kuzey sakinlerine güvenlik sağlama sözü verdik; bunu yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz!"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

