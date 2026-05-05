BM'den İsrail açıklaması: Ateşkesten önce daha az saldırmış

BM'den İsrail açıklaması: Ateşkesten önce daha az saldırmış
Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler (BM), Güney Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail ile silahlı gruplar arasında "en yüksek sayıda çatışmanın" dün yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre İsrail, ateşkesten önce Lübnan'a daha az sayıda saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan’daki gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölü sayısı 2 bin 702'ye yükseldiİsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölü sayısı 2 bin 702'ye yükseldi

"İSRAİL TARAFINDAN LÜBNAN'A 619 FÜZE FIRLATILDI"

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yetkililerinin, Lübnan’ın güneyinde İsrail ile Hizbullah dahil silahlı gruplar arasında dün çok sayıda çatışma yaşandığını aktardığını belirten Dujarric, "UNIFIL, İsrail güçleri tarafından Lübnan'a 619 füze, İsrail hedeflerine yönelik de 30 füze fırlatıldığını kaydetti." dedi.

"ATEŞKKES ÖNCESİNDEN BİLE FAZLA"

Dujarric, 17 Nisan’daki ateşkesten bu yana Lübnan'da en çok sayıda çatışmanın dün yaşandığını vurgulayarak, ayrıca İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin karadaki hedeflere saldırılar düzenlediğini belirtti.

"Açıkçası bu çok endişe verici bir durum, ateşkes üzerinde anlaşıldıktan sonra bunlar sona ermeli" diyen Dujarric, buna rağmen ateşkesin, öncesine kıyasla süren daha düşük seviyedeki düşmanlıklarla birlikte devam ettiğini savundu.

Dujarric, tüm tarafları azami itidal göstermeye ve ateşkesi korumaya çağırarak, UNIFIL’in operasyonel risklere ve hareket kısıtlamalarına rağmen BM misyonu kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çabalarına devam ettiğini kaydetti.

Lübnan’da insani durumun kötüleşmeye devam ettiği konusunda da uyaran Dujarric, "Lübnan nüfusunun neredeyse dörtte biri şu anda ciddi gıda güvensizliği, tekrarlanan yer değiştirmeler, geçim kaynaklarının kaybı ve altyapı hasarıyla karşı karşıya. Bu durum, ihtiyaçları daha da artırıyor ve krizi derinleştiriyor." dedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Dünya
İran: Birleşik Arap Emirlikleri'ne biz saldırmadık
İran: Birleşik Arap Emirlikleri'ne biz saldırmadık
Macron'dan Trump'ın 'ekonomik tehditlerine' yanıt: Her şey masada
Macron'dan Trump'ın 'ekonomik tehditlerine' yanıt: Her şey masada