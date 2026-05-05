İran’dan Hürmüz Boğazı için ‘e-posta’ formülü

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için resmi bir e-posta adresi belirledi. Geçiş işlemlerinin bu adres üzerinden yürütüleceği duyurulurken, İran’ın boğaz üzerinde yeni bir egemenlik mekanizması tasarladığı bildirildi.

İran devlet televizyonu Press TV, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin yeni bir düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. Tahran yönetimi, boğazdan geçmek isteyen gemiler için elektronik bir başvuru sistemi oluşturduğunu açıkladı.

E-POSTA İLE GEÇİŞ İZNİ

Açıklamada, “Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik uygulanmasına yönelik yeni bir mekanizma İran tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Buna göre, boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilerin “[email protected]” adresine bir e-posta göndererek geçiş kuralları hakkında bilgi alması ve bu çerçevede izin belgesi alması gerekiyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN UYARI

Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri daha önce yayımladığı bir uyarı mesajında, İran tarafından ilan edilen koridorun dışındaki güzergâhları kullanan gemilere müdahale edileceğini duyurmuştu. Yeni e-posta sisteminin, bu düzenlemenin bir parçası olarak hayata geçirildiği belirtiliyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

