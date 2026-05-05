İran: Birleşik Arap Emirlikleri'ne biz saldırmadık

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini bildirdi.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı herhangi bir füze veya insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirilmediği belirtilen açıklamada, BAE Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin raporunun doğruyu yansıtmadığı vurgulandı.

"BAE'YE HERHANGİ BİR OPERASYON YOK"

Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri son günlerde BAE'ye karşı herhangi bir füze veya insansız hava aracı operasyonu düzenlememiştir. Herhangi bir eylem gerçekleştirilmiş olsaydı eğer bunu açık ve kararlı bir şekilde duyururduk." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, BAE topraklarından İran'a saldırı olması durumunda buna sert bir karşılık verileceği belirtildi.

BAE VE UMMAN'A İRAN SALDIRISI İDDİASI

BAE ve Umman'a dün, İran'dan insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüştü

BAE'nin Fuceyra Emirliği'nde petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu. BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya müdahale ettiği belirtilmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

