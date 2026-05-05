Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri Erivan’da görüştü

Türkiye ile Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Erivan Diyalog Forumu'nda bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 5 Mayıs'ta 3’üncü Erivan Diyalog Forumu marjında görüştü.

"DEMİRYOLU HATTININ EN KISA SÜREDE FAALİYETE GEÇİRİLMESİ ORTAK FAYSA SAĞLAYACAK"

Taraflar, normalleşme sürecinin güncel seyri hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun yakın zamanda yaptığı toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Bu kapsamda, demiryolu hattının mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin hem Türkiye hem de Ermenistan’ın ortak faydasına olacağının altının çizildiği belirtildi.

BÖLGESEL TURİZME KATKI VURGUSU

Özel Temsilciler ayrıca, tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü’nün ortak restorasyonuna ilişkin protokolün imzalandığını kaydetti.

Söz konusu adımın ikili iş birliğini teşvik edeceği, kurumlar arasındaki iletişimi geliştireceği ve bölgesel turizme önemli ölçüde katkıda bulunacağı vurgulandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

