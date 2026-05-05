İran’dan ABD ve BAE’ye uyarı ‘kargaşaya çekilmeyin’

Yayınlanma:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’daki görüşmelerin ilerlediğini belirterek ABD ve BAE’yi “kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme” konusunda uyardı. Arakçi, Trump’ın başlattığı “Özgürlük Projesi” için “kör düğüm projesidir” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, bölgedeki gelişmelerin “siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiğini” vurguladı.

ARAKÇİ: “ABD KARGAŞAYA ÇEKİLMEKTE DİKKATLİ OLMALI”

Arakçi, Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır” dedi. İranlı Bakan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin başlattığı “Özgürlük Projesi” için “kör düğüm projesidir” ifadesini kullandı.

BAE’YE YÖNELİK SALDIRI VE İRAN’IN TUTUMU

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA’ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı. Ancak İran, saldırıyı üstlenmedi. İranlı bir yetkili 'sahte bayrak' paylaşımı yaptı.

TRUMP’IN “ÖZGÜRLÜK PROJESİ”

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ve bölge kriziyle ilgisi olmayan “tarafsız” ülkelere ait gemilerin geçişine yardım edeceklerini duyurmuş ve buna “Özgürlük Projesi” adını vermişti. CENTCOM, bu sürece 15 bin askeri personel, 100’den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle destek sağlanacağını açıkladı.

HÜRMÜZ’DE GERGİNLİK TIRMANIYOR

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran ordusu, radarını kapatan ve Hürmüz Boğazı’nda yaklaşmaya çalışan bir ABD donanma gemisini uyarı amaçlı hedef aldı. Geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusu çevresine seyir füzesi, İHA ve roket fırlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran’ın bir ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarını asılsız buldu.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

