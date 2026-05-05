Tüyler ürperten detay ortaya çıktı: 132 kişinin öldüğü uçağı pilotlar kasıtlı mı düşürdü?

ABD merkezli CNN’in haberine göre, NTSB tarafından paylaşılan uçuş verileri, China Eastern Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının düşüşe geçmesinden hemen önce her iki motorun yakıt anahtarlarının “çalışma” konumundan “kesme” konumuna eş zamanlı olarak alındığını ortaya koydu.

UÇUŞ KAYIT CİHAZI ANALİZ EDİLDİ

Raporda, 29 bin feet irtifada seyreden uçağın yakıt akışının kokpitte bulunan biri tarafından kesildiği ve bunun ardından motor devirlerinin düşmeye başladığı belirtildi. Uçuş verileri, enkazdan çıkarılan uçuş veri kayıt cihazından elde edildi ve analiz için ABD’ye gönderildi.

UZMAN YORUMU: “BİLİNÇLİ BİR KAPATMA”

CNN havacılık güvenliği analisti David Soucie, verilerin “yakıt anahtarlarının kaza öncesinde bilinçli şekilde kapatıldığını açık biçimde ortaya koyduğunu” belirtti. Soucie, anahtarların yeniden açıldığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını ve bunun motorları yeniden çalıştırma girişimi olmadığını gösterdiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU

Kunming-Guangcou seferini yapan “5735” sefer sayılı uçak, 21 Mart 2022’de Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Vucou şehrindeki ormanlık alana düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat olmak üzere 132 kişi hayatını kaybetmişti. Uçuş radar verileri, uçağın 30 bin fit irtifadan saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçtiğini ve 1,5 dakika içinde yere çakıldığını ortaya koymuştu. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) ise kazanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği iddialarını reddetmişti.

(AA)