Tüyler ürperten detay ortaya çıktı: 132 kişinin öldüğü uçağı pilotlar kasıtlı mı düşürdü?

Tüyler ürperten detay ortaya çıktı: 132 kişinin öldüğü uçağı pilotlar kasıtlı mı düşürdü?
Yayınlanma:
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) yayımladığı uçuş verileri, 2022’de Çin’de 132 kişinin hayatını kaybettiği China Eastern uçağının düşüşünün kasıtlı olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Veriler, her iki motorun yakıt anahtarlarının eş zamanlı olarak “kesme” konumuna alındığını gösteriyor.

ABD merkezli CNN’in haberine göre, NTSB tarafından paylaşılan uçuş verileri, China Eastern Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının düşüşe geçmesinden hemen önce her iki motorun yakıt anahtarlarının “çalışma” konumundan “kesme” konumuna eş zamanlı olarak alındığını ortaya koydu.

UÇUŞ KAYIT CİHAZI ANALİZ EDİLDİ

Raporda, 29 bin feet irtifada seyreden uçağın yakıt akışının kokpitte bulunan biri tarafından kesildiği ve bunun ardından motor devirlerinin düşmeye başladığı belirtildi. Uçuş verileri, enkazdan çıkarılan uçuş veri kayıt cihazından elde edildi ve analiz için ABD’ye gönderildi.

Küçük uçak yere çakıldı, kurtulan olmadı!Küçük uçak yere çakıldı, kurtulan olmadı!

UZMAN YORUMU: “BİLİNÇLİ BİR KAPATMA”

CNN havacılık güvenliği analisti David Soucie, verilerin “yakıt anahtarlarının kaza öncesinde bilinçli şekilde kapatıldığını açık biçimde ortaya koyduğunu” belirtti. Soucie, anahtarların yeniden açıldığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını ve bunun motorları yeniden çalıştırma girişimi olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Uçakta korkunç anlar! Uyuyan kadına cinsel saldırıda bulundu, video kaydı her şeyi ortaya çıkardıUçakta korkunç anlar! Uyuyan kadına cinsel saldırıda bulundu, video kaydı her şeyi ortaya çıkardı

NE OLMUŞTU

Kunming-Guangcou seferini yapan “5735” sefer sayılı uçak, 21 Mart 2022’de Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Vucou şehrindeki ormanlık alana düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat olmak üzere 132 kişi hayatını kaybetmişti. Uçuş radar verileri, uçağın 30 bin fit irtifadan saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçtiğini ve 1,5 dakika içinde yere çakıldığını ortaya koymuştu. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) ise kazanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği iddialarını reddetmişti.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Dünya
İran’dan ABD ve BAE’ye uyarı ‘kargaşaya çekilmeyin’
İran’dan ABD ve BAE’ye uyarı ‘kargaşaya çekilmeyin’
Çin’de havai fişek faciası: 21 ölü 61 yaralı
Çin’de havai fişek faciası: 21 ölü 61 yaralı