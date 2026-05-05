Çin’de havai fişek faciası: 21 ölü 61 yaralı

Çin'in Hunan eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Devlet medyasının Salı günü bildirdiğine göre, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen şiddetli patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi yaralandı ve büyük çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

500 KURTARMA GÖREVLİSİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine yaklaşık 500 kurtarma görevlisi sevk edildi ve tehlike bölgelerinde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer ayrıca, siyah barut depolanan iki ambarın önemli bir risk oluşturmaya devam ettiği tesisin 3 km'lik yarıçapındaki sakinleri de tahliye ediyordu.

DEVLET MEDYASI DUYURDU

Xinhua'nın haberine göre patlama, havai fişek üretiminin önemli bir merkezi olan Liuyang'daki Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company'nin bir atölyesinde meydana geldi.

ÇEVREDEKİ KÖYLERDE CAMLAR PATLADI

Patlamanın etkisiyle yakın köylerdeki kapı ve pencereler parçalandı; bölge sakinleri, yollara büyük kayalar da dahil olmak üzere enkazın saçıldığını bildirdi. Bazı köylüler güvenlik endişeleri nedeniyle bölgeden tahliye edildi.

Putin ve Şi Cinping'den tüyleri ürperten organ nakli sohbeti

Xİ JİNPİNG’DEN SORUŞTURMA TALİMATI

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, olayla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunarak, yetkililere kayıp kişilerin bulunması ve yaralıların tedavisi için çabaları yoğunlaştırma talimatı verdi.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Bu arada, Liuyang'daki polis, patlamanın nedenine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında şirketin üst düzey yöneticilerini gözaltına aldı.

Trump, Şi Cinping ile Güney Kore’de bir araya gelecek

Kurtarma operasyonları sırasında ikincil patlamaları önlemek için itfaiyeciler, olay yerini söndürmek için tazyikli su kullanırken, arama çalışmalarına yardımcı olmak üzere üç kurtarma robotu da görevlendirildi.