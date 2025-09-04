Putin ve Şi Cinping'den tüyleri ürperten organ nakli sohbeti

Putin ve Şi Cinping'den tüyleri ürperten organ nakli sohbeti
Asya'nın en güçlü iki diktatörü olarak anılan, yıllardan beri koltuklarını bırakmayan ve siyasi muhalifleri teker 'ölen' Rusya Lideri Putin ile Çin Lideri Cinping'in 'ölümsüzlük' konuşmasını mikrofon açık kalınca kayda geçti. İki liderin konuşması tüyleri ürpertti.

Çin’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Pekin’in Tienanmın Meydanı’nda askeri tören yapıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri geçiş yaptı, modern silah sistemleri sergilendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tienanmın Kapısı balkonundan halka seslendi.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in de aralarında bulunduğu 26 ülke lideri katıldı.

Erdoğan Çin ziyaretini bitirdi yerine iki isim bıraktıErdoğan Çin ziyaretini bitirdi yerine iki isim bıraktı

Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal temsil etti.

ÖLÜMSÜZLÜK VE ORGAN NAKLİNİ KONUŞTULAR

Tören sırasında açık kalan mikrofon, Putin ve Şi Cinping arasındaki konuşmayı kaydetti. Sohbetin konusu uzun yaşam ve ölümsüzlüktü.

Putin’in tercümanının, “İnsan organları sürekli olarak nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız, o kadar gençleşir, hatta ölümsüzlüğe erişebilirsiniz” dediği duyuldu. Şi Cinping ise, “Bazıları bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörüyor” sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

