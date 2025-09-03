Erdoğan Çin ziyaretini bitirdi yerine iki isim bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Çin'in Tiencin şehrindeki temaslarının ardından dün (2 Eylül) yurda döndü.

Dün aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 80. yıldönümü Çin'in başkenti Pekin'de kutlandı.

Şanghay zirvesi için Çin'de bulunan ülke liderleri törene katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan yerine de iki bakan ve bir büyükelçi törene katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Büyükelçi Selçuk Ünal Türkiye'yi temsil etti. Böylece Türkiye, ilk kez bakan düzeyinde bu törenlerde yer aldı.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 80. yıldönümünü başkent Pekin’de askeri geçit töreniyle kutlandı. Tören, Tiananmen Meydanı’nda yapıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri meydanda yürüdü, en yeni silah sistemleri sergilendi.

Geçit töreninde Çin, insansız hava araçları, siber harp sistemleri ve hipersonik füzeler gibi en yeni askeri teknolojilerini tanıttı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tiananmen Kapısı’ndan halka seslendikten sonra Çang’an Bulvarı boyunca konuşlanan askerleri teftiş etti. Bu, Şi’nin devlet başkanı sıfatıyla meydanda katıldığı üçüncü geçit töreni oldu.

Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim de katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçit töreninin “ABD’ye meydan okuma” olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Trump, “Çin’in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var” dedi.

Trump, Çin’in ABD’ye karşı uluslararası bir koalisyon kurmaya çalıştığı iddialarını da reddetti:

“Kesinlikle hayır. Çin’in bize ihtiyacı var.”