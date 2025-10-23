Trump, Şi Cinping ile Güney Kore’de bir araya gelecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya turu çerçevesinde gerçekleştireceği temaslara ilişkin bilgi verdi.

Leavitt, Trump’ın Güney Kore’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesine katılacağını belirterek, “Başkan Trump, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek” dedi.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularında önemli bir diplomatik temas olması bekleniyor.