Trump’tan misilleme: Çin’e %100 tarife! 1 Kasım’da başlıyor

Trump’tan misilleme: Çin’e %100 tarife! 1 Kasım’da başlıyor
Yayınlanma:
Donald Trump, ABD'nin Çin ithalatına yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu ve Çin'i ticaret konusunda "aşırı agresif bir tutum" sergilemekle suçladı.

ABD Başkanı, Cuma günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Pekin'in "dünyaya son derece düşmanca bir mektup" gönderdiğini ve "ürettikleri hemen hemen her ürüne geniş çaplı ihracat kontrolleri" uyguladığını söyledi.

Trump, 1 Kasım'da ek tarifelerin başlayacağı uyarısında bulunarak, ABD'nin Çin için "kritik öneme sahip yazılımlara" ihracat kontrolleri uygulayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, söz konusu gümrük vergilerini Çin'den gelen nadir metallere uygulanan ihracat kontrolleri nedeniyle uyguladığını sözlerine ekledi.

194b3280-0af1-11f0-bf59-3b6bbdd820ea-jpg.webp

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tavrını temel alarak ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederek ve benzer şekilde tehdit edilen diğer ülkelerden bahsetmeyerek, 1 Kasım 2025'ten itibaren (veya Çin'in daha fazla eylemde bulunması veya değişiklik yapması durumunda daha erken bir tarihte) Amerika Birleşik Devletleri, şu anda ödediği tüm tarifelere ek olarak Çin'e %100 tarife uygulayacaktır."

"Çin'in böyle bir eylemde bulunacağına inanmak imkansız, ama bulundular ve gerisi tarih oldu. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Kore'ye yapacağı ziyaret kapsamında Çin lideri Şi Cinping ile görüşmek için "hiçbir neden görünmediğini" söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
Ekonomi
Şok ölüm! Milyoner kripto yatırımcısına ne oldu?
Şok ölüm! Milyoner kripto yatırımcısına ne oldu?
4 yıl önce 842 liraya doluyordu: Alışveriş sepeti bakın şimdi kaç liraya doluyor!
4 yıl önce 842 liraya doluyordu: Alışveriş sepeti bakın şimdi kaç liraya doluyor!