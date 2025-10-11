Trump’tan misilleme: Çin’e %100 tarife! 1 Kasım’da başlıyor

ABD Başkanı, Cuma günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Pekin'in "dünyaya son derece düşmanca bir mektup" gönderdiğini ve "ürettikleri hemen hemen her ürüne geniş çaplı ihracat kontrolleri" uyguladığını söyledi.

Trump, 1 Kasım'da ek tarifelerin başlayacağı uyarısında bulunarak, ABD'nin Çin için "kritik öneme sahip yazılımlara" ihracat kontrolleri uygulayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, söz konusu gümrük vergilerini Çin'den gelen nadir metallere uygulanan ihracat kontrolleri nedeniyle uyguladığını sözlerine ekledi.

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tavrını temel alarak ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederek ve benzer şekilde tehdit edilen diğer ülkelerden bahsetmeyerek, 1 Kasım 2025'ten itibaren (veya Çin'in daha fazla eylemde bulunması veya değişiklik yapması durumunda daha erken bir tarihte) Amerika Birleşik Devletleri, şu anda ödediği tüm tarifelere ek olarak Çin'e %100 tarife uygulayacaktır."

"Çin'in böyle bir eylemde bulunacağına inanmak imkansız, ama bulundular ve gerisi tarih oldu. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Kore'ye yapacağı ziyaret kapsamında Çin lideri Şi Cinping ile görüşmek için "hiçbir neden görünmediğini" söylemişti.