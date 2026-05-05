İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidecek

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidecek
Yayınlanma:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bugün Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Arakçi, çeşitli ülkelerle diplomatik istişarelerin devamı kapsamında bugün Çin'in başkenti Pekin'e gidecek.

Trump İran'ı yine tehdit etti: 'ABD gemilerine saldırırlarsa İran'ı yeryüzünden sileriz!'Trump İran'ı yine tehdit etti: 'ABD gemilerine saldırırlarsa İran'ı yeryüzünden sileriz!'

VANG Yİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Arakçi'nin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geleceği ve iki bakanın Tahran-Pekin arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Son dakika | İran'dan ABD'ye Hürmüz tehdidi! "Hedef alacağız"Son dakika | İran'dan ABD'ye Hürmüz tehdidi! "Hedef alacağız"

İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin gerçekleştiği stratejik geçitlerden biri

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Dünya
Japonya'nın kara incisi: Yılda sadece 10 bin tane üretiliyor, 5 asgari ücret fiyatına satılıyor
Japonya'nın kara incisi: Yılda sadece 10 bin tane üretiliyor, 5 asgari ücret fiyatına satılıyor
Dünyanın en büyük şelalesi okyanusun derinliklerinde gizli
Dünyanın en büyük şelalesi okyanusun derinliklerinde gizli