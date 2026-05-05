İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidecek

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Arakçi, çeşitli ülkelerle diplomatik istişarelerin devamı kapsamında bugün Çin'in başkenti Pekin'e gidecek.

VANG Yİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Arakçi'nin ziyareti sırasında Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geleceği ve iki bakanın Tahran-Pekin arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü. (AA)