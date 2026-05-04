Son dakika | İran'dan ABD'ye Hürmüz tehdidi! "Hedef alacağız"

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilere eskortluk yapacağını açıklaması, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İran ordusu ise ABD donanmasının bölgeye yaklaşması halinde hedef alınacağını duyurarak tansiyonu daha da yükseltti.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişine destek vereceğini açıklaması, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu yeni bir aşamaya taşıdı. Washington’un “insani ve ticari güvenliği sağlama” gerekçesiyle başlatmayı planladığı girişime İran’dan sert bir karşılık geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Project Freedom” adı verilen plan kapsamında boğazda sıkışıp kalan yüzlerce ticari gemiye rehberlik edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre yaklaşık 20 bin denizci ve yüzlerce gemi bölgede mahsur durumda bulunuyor. ABD, bu operasyon için savaş gemileri, uçaklar ve binlerce askerden oluşan bir güç hazırlığında.

İRAN ORDUSU İZİN VERMEYECEK

Ancak Tahran yönetimi, ABD’nin bu adımını doğrudan bir askeri müdahale olarak değerlendiriyor. İranlı yetkililer, ABD Donanması’na ait unsurların Hürmüz Boğazı’na yaklaşması halinde hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Daha önce de İran Devrim Muhafızları, boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu vurgulayarak “düşman” olarak tanımlanan ülkelere ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

HÜRMÜZ'DE ÇİFTE BLOKAJ

Bölgedeki gerilim yalnızca açıklamalarla sınırlı değil. Son günlerde bir kargo gemisine yönelik saldırı ve daha önce yaşanan çok sayıda taciz olayı, Hürmüz’ün fiilen riskli bir savaş alanına dönüştüğünü gösterdi.

Uzmanlara göre krizin merkezinde, dünya enerji arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu kritik su yolu üzerindeki kontrol mücadelesi yer alıyor. İran’ın boğazı kapatması ve ABD’nin buna karşılık deniz ablukası uygulaması, “çifte blokaj” olarak tanımlanan bir çıkmaz yaratmış durumda.

Diplomasi kanalı ise tamamen kapanmış değil. İran’ın sunduğu kapsamlı barış önerisi Washington tarafından incelenirken, taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları sürüyor. ABD, nükleer programın sınırlandırılmasını şart koşarken; İran yaptırımların kaldırılmasını öncelikli talep olarak öne çıkarıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Hürmüz Boğazı’nda olası bir ABD–İran askeri karşılaşmasının, sadece bölgesel değil küresel ölçekte ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve uluslararası ticaretteki aksama, krizin etkilerini şimdiden dünya geneline yaymış durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

