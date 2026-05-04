Trump'ın Hürmüz planına İran'dan 'ateşkes ihlali' yanıtı: Ortadoğu tekrar savaşa mı gidiyor?

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda denizcilik düzenlemesine müdahale etmesinin, mevcut ateşkesin ihlali anlamına geleceği uyarısında bulundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda planladığı "Özgürlük Projesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'HÜRMÜZ TRUMP PAYLAŞIMLARIYLA YÖNETİLEMEZ'

Azizi, ABD'nin boğazdaki yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir müdahalesinin "ateşkesin ihlali" olarak değerlendirileceğini vurguladı. İranlı yetkili, “Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına” kimsenin inanmayacağını aktardı.

NE OLMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişini sağlamak amacıyla bugün hayata geçirilecek “Özgürlük Projesi”ne destek vereceğini ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.

TRUMP: “TARAFSIZ ÜLKELERİN GEMİLERİNİ ÇIKARIYORUZ”

ABD Başkanı Donald Trump da bugünden itibaren, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ve Orta Doğu’daki krizle ilgisi olmayan “tarafsız” ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım edeceklerini açıkladı. Trump, “İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik” ifadesini kullandı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için “Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler” tanımlamasını yaparak, operasyonun daha çok insani amaçlarla yürütüleceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

