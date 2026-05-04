Küba'dan Trump'a saldırı cevabı: Savaştan korkmuyoruz

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, başkent Havana’da düzenlenen “Komutan Fidel Castro’nun 100. Doğum Yılı” etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, ABD’nin Küba’ya yönelik politikalarını sert bir dille eleştirdi.

“ABD BİZE SALDIRMAK İÇİN BAHANE ARABULUYOR”

Diaz-Canel, “ABD, bizi kendisi için 'olağanüstü ve alışılmadık' bir tehdit olarak tanımıyor. Bu, Amerikan halkının duygusu değil, ABD hükümetinin bize saldırmak için kullandığı bir bahane olduğundan eminiz” dedi. Küba lideri, “İnsan kendine şunu soruyor: Tehdit nedir? Bu tehdidin olağanüstü yanı nedir? Ben her gün bu soruyu kendime soruyorum, Küba'ya yönelik askeri saldırıyı haklı çıkaracak hiçbir bahane, hiçbir neden yoktur” ifadelerini kullandı.

“FAŞİST HÜKÜMET” VURGUSU VE SOYKIRIM ELEŞTİRİSİ

ABD hükümetini “faşist” olarak nitelendiren Diaz-Canel, “Dünyada soykırım eylemlerinin işlenmesinin nedeni budur, tıpkı Filistin halkına karşı işlenen soykırım gibi, Lübnan halkına karşı işlenen soykırım gibi. Uluslararası çatışmaları çözmek için saldırganlığa ve savaş diline başvurulmasının nedeni budur” dedi.

VENEZUELA’YA MÜDAHALE HATIRLATMASI

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini hatırlatan Diaz-Canel, “Dünyayı yönetmek istiyorlar, hepimizi yönetmek istiyorlar, halklarımızı yönetmek istiyorlar, uluslarımızı yönetmek istiyorlar” diyerek ABD’nin medya aracılığıyla “narko-devlet” anlatısı inşa ettiğini, Venezüella lideri Nicolas Maduro’yu linç etmeye çalıştığını ve ülkeye deniz ablukası uyguladığını savundu.

ABD’NİN SALDIRGANLIĞINA KARŞI İRAN DİRENİŞİ

Diaz-Canel, İran halkının ABD’nin saldırganlığına karşı “kahramanca” direndiğini belirterek, İran’ın ne nükleer bombaya sahip olduğunu ne de böyle bir silahı kullanma tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Alman Başbakan Trump’ı çıldırtmıştı: Merz’den ABD’ye asker çekme yanıtı

ABLUKA TEPKİSİ: “ENDİŞELİYSELER ABLUKAYI KALDIRSINLAR”

ABD’nin Küba halkının yaşadığı zorluklardan endişe duyduğu yönündeki açıklamalarını “ironi” ve “safsata” olarak nitelendiren Küba lideri, “Eğer bu kadar endişelilerse, o zaman ablukayı kaldırsınlar. Çünkü Küba halkının temel sorunları, bu ablukanın uzun yıllardır sürdürülmesinden kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Trump ABD'nin yeni Hürmüz planını resmen duyurdu

“SAVAŞTAN KORKMUYORUZ”

Diaz-Canel, ABD’nin Küba’ya askeri müdahalede bulunması halinde bunun ağır sonuçları olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“O 32 kişinin (çatışmaya giren askerlerin) örneğinin milyonlarca Kübalı ile çarpıldığı bir askeri saldırının Küba'da neler yaratacağını bir hayal edin. Bunu tüm sorumluluğumuzla söylüyoruz, savaşı istediğimiz için böyle konuşmuyoruz. Biz savaş istemiyoruz! Hatta ABD hükümeti ile ikili farklılıkların diyalog yoluyla çözülebileceğini her zaman dile getirdik ancak anlaşmamızı sağlayacak ve bizi çatışmadan uzaklaştıracak işbirliği alanları bulmak için bir niyet, bir ciddiyet olmalıdır. Fakat daha önce de başka vesilelerle söylediğim şeyi burada bir kez daha onaylıyorum: Savaştan korkmuyoruz. Ve burada ne bir sürpriz ne de bir yenilgi yaşanacaktır”

(AA)