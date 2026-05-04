Trump ABD'nin yeni Hürmüz planını resmen duyurdu

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir süreci başlatacaklarını açıkladı. “Özgürlük Projesi” adı verilen girişimin pazartesi sabahı başlayacağını belirtti.

“SADECE İNSANİ AMAÇLI”

Çatışmalarda doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin, mahsur kalan gemileri konusunda ABD’den yardım istediğini aktaran Trump, “İran, Ortadoğu ve ABD’nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı söyledik” dedi. Trump, operasyonun daha çok insani amaçlı olduğunu vurguladı.

“MÜDAHALE EDERLERSE SERT KARŞILIK VERİRİZ”

Gemilerdeki gıda stoklarının azaldığını ve mürettebatın sağlığı için boğazdan çıkmaları gerektiğini belirten Trump, İran’ın bu geçişlere müdahale etmesi halinde ABD’nin sert karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Alman Başbakan Trump’ı çıldırtmıştı: Merz’den ABD’ye asker çekme yanıtı

İRAN’IN 14 MADDELİK TEKLİFİNE RET

Trump, gün içinde İsrail basınına yaptığı açıklamada, İran’ın Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklifi incelediğini ve “kabul edilemez” bulduğunu söylemişti. Ayrıca, “İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi” ifadesini kullanmıştı.

Trump: İran’ın teklifi benim için kabul edilemez

İRAN YENİ TEKLİF SUNDUĞUNU DUYURMUŞTU

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran yönetiminin, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için Pakistan’a yeni bir teklif sunduğunu duyurmuştu. IRNA’nın haberinde, “İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti” ifadelerine yer verilmişti.