Trump: İran’ın teklifi benim için kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu son teklife ilişkin İsrail devlet televizyonu KAN’a konuştu. Trump, Tahran yönetiminin arabulucular aracılığıyla ilettiği teklifi değerlendirdiğini ve olumlu bulmadığını belirtti.

‘İRAN’IN TEKLİFİ BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ’

Trump, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez.”

İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, “Kabul edemeyeceğim şeyler var” dedi.

‘BEN VE NETANYAHU OLMASAYDIK İSRAİL VAR OLMAZDI’

Trump, konuşmasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a da seslenerek, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasından affedilmesi gerektiğini savundu. Trump, şunları söyledi:

“O bir savaş dönemi başbakanı. Ben ve Bibi olmasaydık İsrail var olmazdı. Saçmalıklara değil, savaşa odaklanabilecek bir başbakana ihtiyacınız var.”

İRAN’IN TEKLİFİ VE TRUMP’IN TEPKİSİ

Trump, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın teklifini inceleyeceğini belirtmiş ancak Tahran yönetiminin son 47 yılda dünyaya yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürmüştü. İran resmi haber ajansı IRNA ise, Tahran’ın Pakistan yönetimine ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni bir teklif sunduğunu duyurmuştu. IRNA’nın haberinde, “İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti” ifadesine yer verilmişti.